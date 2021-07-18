Трактор повредил машину реанимации в Москве

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в аварию на Новоясеневском проспекте в Москве. В машину врезался ковш трактора, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По предварительным данным, трактор перестроился в левую полосу, а когда скорая пыталась его объехать, начал поворачивать вправо.

Водитель реанимобиля попытался предотвратить аварию, однако ковш врезался в переднюю стойку, а также лобовое стекло.

В результате ДТП никто не пострадал, начата проверка.

Ранее сообщалось, что массовая авария на западе Москвы произошла из-за каршеринга. Согласно предварительным данным Дептранса, пострадал один человек.

До этого стало известно, что умер пятилетний мальчик, которого сбили вместе еще с двумя детьми на западе столицы. Двое остальных находятся в тяжелом состоянии. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.