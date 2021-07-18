В России за сутки выявлено 25 018 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах, также было зафиксировано 764 летальных исхода. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.

При этом полностью выздоровели 18 886 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел 5 341 231 человек.

15 июля стало известно, что в России зарегистрировано максимальное количество смертей от коронавируса. В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 882 295 случаев коронавируса. За весь период умерли 146 069 человек, выздоровели 5 278 976 человек.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что человек, переболевший коронавирусом, может заразиться новым штаммом сразу после выздоровления, так как коронавирус постоянно мутирует. При этом повторное заражение, скорее всего, будет протекать в более легкой форме, подчеркнула врач.