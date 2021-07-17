В Омске подросток убил деда с помощью гантели и ножа

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело об убийстве 78-летнего пенсионера. Об этом пишет сайт ведомства.

По версии следствия, к преступлению причастен 18-летний родственник пенсионера. Он был задержан, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По версии следствия, днем 13 июля 2021 г. подозреваемый из личных неприязненных отношений нанес деду гантелей и ножом телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте, после чего подозреваемый позвонил в скорую и сообщил, что пенсионер скончался от болезни», — подчеркнули в пресс-службе СК России.

В настоящее время специалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления.

Ранее в Омске мужчина ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву. Инцидент произошел в городском автобусе. По словам потерпевшей, попутчик заявил «или по-русски говори, или заткнись», когда она негромко говорила по телефону на татарском.

Тимофеева спросила, почему она не может говорить по телефону и продолжила разговор. В ответ мужчина ударил ее по голове.