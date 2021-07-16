В США предупредили о «пандемии непривитых»

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США Рошель Валенски предупредила о росте случаев заболевания, заявив, что COVID-19 «становится пандемией непривитых» и что вакцинированные люди защищены от тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает The Hill.

«Это становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболеваний в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией, потому что невакцинированные люди подвергаются риску», — сказала она.

По словам Валенски, в США в среднем регистрируется около 26 000 случаев в день, что почти на 70% больше, чем за последние семь дней. Количество госпитализаций также составляет около 2790 в день, что на 36% больше, чем на предыдущей неделе, а количество смертей увеличилось на 26%.

Почти все госпитализации и смерти происходят среди непривитых людей, утверждает врач. По ее словам, 97% людей, попадающих в больницу с коронавирусом, не вакцинированы.

«Хорошая новость заключается в том, что если вы полностью вакцинированы, вы защищены от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти и даже защищены от известных вариантов, включая дельта-вариант, распространенных в этой стране», — подчеркнула она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в мире.