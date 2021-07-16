Китай призвал Россию совместно противостоять политизации COVID-19

Россия и Китай должны усилить сотрудничество в сфере вакцин для борьбы с коронавирусом , а также совместно противостоять политизации COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Ташкенте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщается на сайте МИД КНР.

По словам министра, международному противоэпидемическому сотрудничеству «предстоит пройти долгий путь».

«Обе стороны должны работать вместе с международным сообществом для решительной борьбы с двумя вирусами: во-первых, усилить сотрудничество в области вакцин для борьбы с новым коронавирусом. Во-вторых, укреплять сплоченность и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом. Мы должны продолжать работать вместе, чтобы противостоять стигматизации и политизации пандемии и вопроса происхождения вируса, вместе отстаивать авторитет науки», — говорится в сообщении.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теорию о вероятной связи между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он указал на то, что международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса.

В этой связи Гебрейесус призвал власти КНР быть «транспарентными, открытыми и сотрудничать, особенно в отношении информации, необработанных данных, которые запрашивались в первые дни пандемии».