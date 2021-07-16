Российские вузы получат рекомендации по защите от коронавируса

Минобрнауки РФ готовит методические рекомендации для вузов по работе в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В них включены положения о проведении профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников», — говорится в сообщении.

Новые рекомендации учебные заведения смогут применить для работы в новом учебном году. При этом они вправе принимать локальные меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг, отметили в ведомстве.

Решение о том, как будет проводится обучение студентов, не прошедших вакцинацию, примут ближе к началу учебного года на основе данных об эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, заявили в министерстве.

Ранее в Миноборнауки назвали законным не допускать к работе сотрудников, не прошедших вакцинацию при отсутствии медотвода и не переболевших коронавирусом.

До этого МГУ перестал допускать сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не получили медицинский отвод от прививки или не переболели COVID-19. Исключение — сотрудники вуза, прошедшие первый этап вакцинации. К такому решению штаб вуза по координации проведения противоэпидемических мероприятий пришел для того, чтобы «обеспечить безопасность студентов и сотрудников» университета и соблюсти требования мэра Москвы и главного государственного санврача о вакцинации сотрудников организаций и учреждений.