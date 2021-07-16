В результате торнадо в Канаде пострадали восемь человек

Восемь человек получили травмы в результате торнадо, который обрушился на город Барри в провинции Онтарио, Канада. Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным СМИ, четверо пострадавших получили серьезные травмы. Кроме того, торнадо повредил 20 домов, порядка 4 из них придется восстанавливать.

Власти города уже заявили, что данных о погибших пока нет.

Ранее около миллиарда морских обитателей, в том числе мидий, моллюсков и улиток, сварились в океане заживо из-за жары в Канаде. Гибель мидий и других двустворчатых моллюсков может разрушить всю экосистему, рассказала морской биолог Эмили Кэррингтон. Моллюски выполняют важную задачу, изменяя местную среду своей жизнедеятельностью. По ее словам, они фильтруют большой объем воды и играют центральную роль в пищевой цепочке.

Сообщалось, что в некоторых регионах Канады температура достигла +49,6°С. Полицейские Ванкувера сообщали, что зафиксировали 130 смертей, которые связаны с аномальной погодой. Большинство скончавшихся были в пожилом возрасте или страдали хроническими заболеваниями.