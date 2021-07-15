Тихановская обсудила с главой Ryanair возможный иск из-за инцидента с самолетом в Минске

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с главой авиакомпании Ryanair Майклом О'Лири во время визита в Ирландию и предложила поддержать подачу международного иска против режима президента республики Александра Лукашенко «по факту угона самолета». Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Встреча О'Лири и Тихановской состоялась в среду, 14 июля в центральном офисе Ryanair в Дублине.

О'Лири рассказал, что компания проводит собственное расследование экстренной посадки самолета в аэропорту Минска. Согласно заявлению пресс-службы, он передал Тихановской отчет о результатах расследования, добавив, что компания работает вместе с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), Польшей, Литвой и Грецией по сбору материалов и доказательств. Тихановская поблагодарила О'Лири за принципиальную позицию.

Также политик и глава Ryanair обсудили, как инцидент повлиял на компанию и мировой сектор авиаперевозок. По информации пресс-службы, они договорились делать все возможное, чтобы законность и безопасность «вернулись как в международное авиапространство, так и в Беларусь».

Кроме того, О'Лири согласился рассмотреть предложение Тихановской о приходе Ryanair для работы в Минск и белорусские регионы «после победы демократии».

Ранее стало известно, что санкции против Белоруссии ввели еще пять стран.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.