В Москву придет гроза и дожди, однако жара до +34°C останется

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во среду, 14 июля, сохранится температура до +34°С, однако придут кратковременные дожди и грозы, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +32...+34°С. Ожидается ветер северо-западный 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +18...+20°С. Прогнозируется слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 751 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погодную ситуацию в Москве «тепловым стрессом».

Синоптик отметил, что ситуация, когда температура в центре Москвы даже ночью превышает 20˚C, несет необычный характер.

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