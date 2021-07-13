РФПИ ведет переговоры об экспорте произведенного в Индии «Спутника V» в другие страны

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе брифинга рассказал, что фонд ведет переговоры с индийскими властями об экспорте в другие страны российской вакцины «Cпутник V», произведенной в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что часть произведенных в Индии вакцин будет экспортироваться в более чем 60 стран. Сейчас мы ведем переговоры с индийским правительством, чтобы мы могли экспортировать вакцину в другие страны после того, как будут покрыты потребности индийского населения», — отметил он.

Ранее спецпредставитель премьер-министра Ливана Жорж Шаабан заявил, что страна рассчитывает на поставку российской вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи в ближайшее время.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».