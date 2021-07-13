Токийский отель извинился за лифты только для японцев

Пользователи соцсетей раскритиковали токийский отель Akasaka Excel Hotel Tokyu, который из-за антикоронавирусных предосторожностей перед летними Олимпийскими играми решил разделить людей на два потока: постояльцев из Японии и зарубежных гостей, передает Reuters.

Так, гостиница, расположенная в центре японской столицы, повесила таблички с надписями «только для японцев» и «только для иностранцев».

Представитель Akasaka Excel Hotel Tokyu объяснил это необходимостью выполнить указания организаторов Олимпиады, которые потребовали разделить гостей Игр и обычных постояльцев.

Как рассказал городской чиновник, знаки были убраны 12 июля. По его словам, администрация отеля теперь обсуждает со своей штаб-квартирой, какие надписи использовать вместо этого.

Ранее правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он продлится с 12 июля по 22 августа. Олимпиада пройдет в японской столице с 23 июля по 8 августа.