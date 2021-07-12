Бывший вице-губернатор Сахалинской области арестован

Суд заключил под арест на два месяца бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина в связи с уголовным делом о растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным правоохранительных органов, в отношении Федечкина заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Дмитрий Федечкин переехал из Челябинска в Сахалинскую область в 2020 году и возглавил медиахолдинг регионального правительства — издательский дом «Губернские ведомости». Позднее он стал заместителем губернатора островного региона Валерия Лимаренко по работе со СМИ. В начале 2021 года в отношении Федечкина началась доследственная проверка по поводу растраты бюджетных средств в «Губернских ведомостях», но уголовное дело заведено не было. В начале июня он ушел с поста замгубернатора области по собственному желанию и заявил, что будет «защищать свое честное имя».

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