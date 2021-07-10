В Саратовской области нашли младенца в пакете

В городе Энгельсе Саратовской области женщина, проходившая мимо дома, нашла новорожденного, завернутого в пакет, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, утром 9 июля женщина, с целью причинения смерти своему новорожденному сыну, поместила его в полиэтиленовый пакет и оставила на участке местности неподалеку от дома №95-а по проспекту Фридриха Энгельса. Проходившая мимо женщина услышала плач младенца, после чего направилась в сторону, откуда доносился звук, и обнаружила ребенка, о чем сообщила в единую службу «112», сообщили в ведомстве.

«Прибывшими на место медиками ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения, жизни младенца в настоящий момент ничего не угрожает.

«С ним работает медицинский персонал, ребенок активный, подвижный», — сказал представитель ведомства.

По факту обнаружения на участке местности новорожденного ребенка было заведено уголовное дело по статье 106 УК России (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Ранее тело младенца было найдено на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в подмосковном Егорьевске.