Задержанный за подготовку теракта признался, что хотел взорвать больницу МВД

Мужчина, готовивший теракт в Уфе, сообщил правоохранительным органам, что собирался устроить подрыв в больнице МВД. Об этом пишет ТАСС.

«Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД», — сообщил мужчина сотрудникам спецслужб.

Правоохранительные органы задержали жителя Уфы 1995 года рождения утром 9 июля. Мужчина по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов.

В ходе спецоперации сотрудники ФСБ изъяли в частном доме, который арендовал задержанный, готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для сборки еще одного.

В текущий момент специалисты правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Уфе правоохранители задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», который готовил взрыв.