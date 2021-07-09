Установлены личности 28 участников убийства президента Гаити

Правоохранительные органы Гаити установили личности 28 людей, которые подозреваются в причастности к убийству президента республики Жовенеля Моиза. Об этом заявил глава национальной полиции Леон Шарль, передает Reuters.

Он сообщил, что 26 из участников преступной группы являются гражданами Колумбии, а еще двое – уроженцами Гаити. При этом у последних есть американское гражданство.

Шеф полиции также сообщил, что по делу об убийстве главы государства арестованы 17 подозреваемых, еще семеро убиты во время полицейских операций. По его словам, восемь подозреваемых находятся в бегах.

Ранее глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил о ликвидации четверых иностранных наемников, участвовавших в покушении на гаитянского президента Жовенеля Моиза. По его словам, еще двое нападавших были задержаны, а взятые ими ранее в заложники трое полицейских – освобождены. Власти соседней Доминиканской Республики полагают, что нападение совершил отряд наемников из Колумбии и Венесуэлы, а организовали покушение гаитянские наркобароны.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения.

Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики Мартин Моиз перевезут на лечение в Майами.