Глава МИД Индии заявил, что «Спутник V» приносит пользу всему миру

Министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время выступления в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова заявил, что польза от российской вакцины «Спутник V» не ограничивается только здравоохранением. Об этом сообщили в ИМЭМО.

«Мы должны признать, что он («Спутник V») несет преимущества не только для индийского национального здравоохранения, но и в более широком смысле полезен для международного сообщества», — поделился Джайшанкар.

Он также отметил, что отношения между Россией и Индией остаются одними из самых стабильных между странами в мире. Но даже при этом, по мнению Джайшанкара, не стоит воспринимать такую связь как само собой разумеющуюся.

Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года. В рамках партнерства местные производители смогут выпускать более 850 млн доз прививки ежегодно.

На сегодняшний день «Спутник V» одобрен к применению в 68 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet.

Ранее индийские власти сообщили о том, что злоумышленники, прикидывавшиеся врачами, наживались на желающих привиться, делая им вместо вакцины инъекцию соленой воды.