Главный гериатр Минздрава сообщила, как жара влияет на больных COVID-19

Жаркая погода может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы у больных коронавирусом, сообщила «Газете.Ru» директор «Российского геронтологического научно-клинического центра» РНИМУ им. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Тромбозы и сердечно-сосудистые катастрофы – наиболее распространенное осложнение у больных коронавирусом. При жаре ситуация обостряется, и болезнь быстрее может принять негативное течение», — сказала эксперт.

В особенности это касается пациентов, которые уже имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом риску подвержены и те, кто переносит коронавирус в легкой форме, подчеркнула Ткачева.

Она рекомендует больным коронавирусом четко следовать инструкциям врачей и пить больше жидкости. Помимо этого, важно избегать жары, а также снизить физическую нагрузку.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что жара может серьезно ухудшать состояние при коронавирусе и вызывать фатальные последствия.