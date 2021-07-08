В Москве зоопарки продолжат работу в закрытом для посетителей режиме

Зоопарки в Москве по-прежнему нельзя посетить из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно указу, ограничение с 8 июля стало бессрочным.

«Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков», — сказано в документе.

Московский зоопарк закрыт для посетителей с 13 июня.

Ранее стало известно, что два птенца черных аистов, внесенных в Красную книгу родились в Московском зоопарке

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, в эти дни было зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти ввели новые ограничения.