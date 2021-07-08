Названы самые дефицитные специалисты в России

Россияне меньше всего хотели бы мыть котлы, заниматься переливанием крови и отгонять автомобили каршеринга, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

«Сервис изучил более 500 000 вакансий, опубликованных на сайте за полтора месяца лета 2021 года, и выяснил, что с начала лета наихудший результат демонстрировали позиции врача-трансфузиолога: 0,29% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также заведениям общепита очень сложно найти котломойщика (0,2% откликов), а сервисам краткосрочной аренды машин — перегонщиков каршеринга (1% откликов)», — следует из данных сервиса.

Отмечается, что спрос на врачей в этом году вырос и повсеместно по стране остается высоким — с прошлого июня количество вакансий выросло на 39%.

По данным сервиса, сейчас вакансии врачей-трансфузиологов открыты во всех регионах — спрос на них вырос в четыре раза. Преимущественно таких специалистов ищут государственные медучреждения, часто с пометкой «переезд» в отдаленные северные поселки, рассматриваются даже кандидаты без опыта работы.

Из-за снижения числа мигрантов у работодателей вырос спрос на тех, кто будет мыть кухонный инвентарь — котломойщику без опыта готовы предоставлять питание и платить ежемесячно в среднем 28 тыс. рублей.

Механик-перегонщик каршеринга также стал дефицитным специалистом, отмечает исследование. Соискатели должны иметь опыт вождения от двух лет, их задачи — по ночам перегонять автомобили в сервис или на автомойку и производить мелкий ремонт авто. Больше всего «перегонщики» нужны в Екатеринбурге, Краснодарском крае и Петербурге.

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