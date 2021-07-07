Путин заявил о приоритетной газификации 12 городов

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы первый заместитель его администрации Сергей Кириенко подготовил поручение «Газпрому» о приоритетной газификации городов, которые относятся к числу наиболее экологически неблагополучных. Об этом пишут «Известия».

Свою просьбу Путину озвучил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на совещании главы государства с членами правительства.

Он напомнил о президентском указе «о 12 грязных городах», в число которых входят Братск, Омск и Нижний Тагил. Министр попросил дать поручение «Газпрому», чтобы для этих городов был приоритет, в том числе в рамках программы «Чистый воздух».

Козлов подчеркнул, что данное решение было согласовано с вице-премьерами Александром Новаком и Викторией Абрамченко.

Ранее сообщалось, что бесплатная газификация будет доступна жителям около 36 тыс. населенных пунктов.

До этого Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан. Впоследствии глава государства заявил, что разрабатываемый в правительстве новый типовой договор по газификации частных домов позволит избежать завышения цен.