В США врачи удалили опухоль размером с дыню 5-летней эфиопской девочке

Врачи в Нью-Йорке удалили смертельную опухоль размером с дыню с лица 5-летней эфиопской девочки в результате многочасовой операции, сообщает New York Post.

Нагалем Алафа живет в эфиопской деревне. По информации издания, она никогда не имела доступа к специализированной медицинской помощи и с самого рождения страдала от «сосудистой аномалии» на лице. Из-за новообразования девочка не могла посещать школу и общаться со сверстниками. Родителям приходилось прятать ее дома.

Доброкачественная опухоль начала быстро расти на лице девочки с самого рождения. Если бы ее не удалили, Нагалем могла умереть от голода или задохнуться.

Согласно публикации, Нагалем помог американский чиновник, который приехал в Эфиопию в прошлом году.

«По шкале от 1 до 10 это — 12», — сказал доктор Милтон Уэйнер об операции, которую он провел вместе с доктором Терезой О.

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