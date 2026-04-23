В Таиланде арестовали мужчину, который устраивал лесные пожары из-за скуки, пишет Oddity Central.

По данным властей, молодой человек был замечен в лесу с зажигалкой и не смог внятно объяснить причину своего пребывания. Его доставили на допрос в полицейский участок.

В ходе допроса подозреваемый признался в поджогах. По его словам, он действовал из скуки и «ради развлечения», рассчитывая наблюдать за работой пожарных и рейнджеров.

После задержания мужчину перевели в полицейский участок, где ему предъявлено обвинение в нанесении ущерба природным ресурсам. В настоящее время он остается под стражей, решение о мере наказания пока не объявлено.

Власти отмечают, что Таиланд регулярно сталкивается с лесными пожарами, вызванными как природными факторами, так и человеческой деятельностью. Однако случай, когда поджог был совершен исключительно ради развлечения, рассматривается как крайне необычный.

