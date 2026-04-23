В Британии заявили, что у ЕС почти не осталось средств для борьбы с энергокризисом

FT: у ЕС почти не осталось средств в бюджете для борьбы с энергокризисом

У Евросоюза практически не осталось средств в бюджете для борьбы с энергокризисом. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

По информации издания, лидеры стран ЕС во время неформальной встречи на Кипре обсудят резкий рост цен на энергоносители.

Авторы подчеркивают, что текущий кризис стал уже третьим по счету для экономики ЕС за последние шесть лет — первыми были пандемия COVID-19 и энергетический кризис 2022 года. Это является одним из факторов, осложняющих переговоры по общему бюджету ЕС на 2028-2034 гг.

Отмечается, что сейчас национальные правительства опасаются за состояние собственных бюджетов. На фоне энергетического и экономического кризисов все сложнее убедить европейские столицы делать взносы в более масштабный бюджет.

23 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Евросоюзу стоило бы иметь план Б на случай разрастания энергокризиса.

По словам политика, ни одна страна в ЕС не сможет справиться с затяжным кризисом в одиночку.

Ранее вице-премьер Италии призвал сменить власть в ЕС и вернуться к закупкам газа в России.