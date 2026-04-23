Пелевин связывает Жанну д'Арк, Жиля де Рэ и Эпштейна в новом романе

Новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» вышел в России 23 апреля. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Яндекс Книг.

Сюжет книги отсылает к скандальной истории Джеффри Эпштейна. Во время духовной практики мыслителю Константину Параклетивичу Голгофскому открывается, что в прошлом он был маршалом Жилем де Рэ — соратником Жанны д'Арк, которого впоследствии повесили и сожгли на костре.

Роман состоит из трех частей: «Возвращение Синей Бороды», «Пирамида Авраама» и «Песнь о пингвине». Хотя «Возвращение Синей Бороды» не входит в цикл «Трансгуманизм, Inc», в нем есть отсылки к другим произведениям Пелевина.

Основным «голосом» аудиокниги в этом году стал актер театра и кино Кирилл Радциг. Эксклюзивные отрывки для сервиса Яндекс Книги прочитали телеведущая, журналист, общественный деятель Ксения Собчак и ведущий подкаста «Дневники Лоры Палны» Дмитрий Лебедев.

Купить книгу можно в книжных магазинах и на маркетплейсах. Электронная и аудиоверсии романа доступны эксклюзивно в Яндекс Книгах по подписке Яндекс Плюс. Также можно приобрести книгу поштучно на Литрес.

