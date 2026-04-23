Армия

«Теряют сознание от голода»: в сети появились фотографии истощенных бойцов ВСУ

«Страна.ua»: бойцы ВСУ начали терять сознание от голода и пить дождевую воду
i.petrovna_/Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сети появились фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с военнослужащими опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации отметили, что солдаты находятся на позициях без еды, воды, медикаментов и топлива. Командование ВСУ, по информации журналистов, не реагирует на их жалобы.

«Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — говорится в посте.

На снимках представлены несколько бойцов украинской армии. Видно, что на их теле не осталось жировой ткани, сильно выпирают ребра и ключицы, а живот продавлен вовнутрь. На руках отчетливо видны мышцы из-за сильной худобы.

В минобороны Украины подтвердили, что логистика до позиций этой бригады действительно нарушена. Однако в ведомстве заверили, что командир бригады взял ситуацию с обеспечением солдат и их заменой на контроль.

До этого начальник расчета взвода БПЛА ВС России с позывным «Шил» сообщил о критическом положении ВСУ на Харьковском направлении. По его словам, они неделями сидят без еды и тепла из-за нарушения логистики.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали терять штурмовиков вне поля боя.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

