Последние секунды перед жестким ДТП с опрокидыванием Nissan попали на видео

В Красноярске Nissan с человеком влетел в столб и опрокинулся на дороге

В Красноярске Nissan перевернулся в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Момент ДТП на улице Мира, водитель легкового автомобиля допустил наезд на столб и перевернулся», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела момент аварии. На кадрах видно, как транспорт на скорости врезается в столб, от удара машина переворачивается и падает на крышу. После ДТП к поврежденному транспорту подбегают пешеходу.

По данным Telegram-канал Kras Mash, Nissan перевернулся возле остановки общественного транспорта. В результате ДТП часть дороги перекрыли, а полоса для автобусов в настоящее время заблокирована полностью.

