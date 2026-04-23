Каждый второй российский мужчина заявил о готовности уйти в декрет вместо жены

RT: в России каждый второй мужчина готов уйти в декрет вместо жены
В России растет количество мужчин, которые готовы уйти в декретный отпуск вместо супруги. На данный момент число согласных и несогласных на такой вариант разделилось поровну, передает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Уточняется, что полностью согласны на декрет 33% мужчин, еще 17% сообщили, что «скорее готовы» к этому. Специалисты подчеркивают, что с 2015 года впервые мнения респондентов разделились поровну, тогда как еще в прошлом году категорически против такого сценария выступали 34% опрошенных мужчин.

«Доля тех, кто скорее не согласился бы, также чуть снизилась — с 23 до 21%», — отмечают аналитики.

Что касается работодателей, то они также сообщили, что в последний год количество случаев ухода мужчин в декрет росло – такие работники есть в каждой шестой компании (17%).

Исследование сервиса SuperJob подготовлено на основе опроса 1,6 тыс. трудоустроенных мужчин в браке, планирующих детей, а также порядка тысячи работодателей.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал мужчин, желающих уйти в декрет – он заявил, что им полезно побыть со своей семьей. В то же время парламентарий добавил, что отцы не в состоянии полностью заменить матерей, так как еще «не научились кормить грудью».

Ранее российским отцам призвали разрешить брать оплачиваемый декретный отпуск.

 
