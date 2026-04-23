Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

ВСУ атакуют Самарскую область, работает ПВО

Федорищев: ВСУ продолжают атаковать Самарскую область
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территорию Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). На фоне атаки Федорищев призвал местных жителей соблюдать правила безопасности.

В Самарской области в ночь на 23 апреля произошла атака беспилотников. Удары пришлись по промышленным объектам в Новокуйбышевске, а также затронули жилую застройку в Самаре. Мэр города Иван Носков сообщил, что в доме, на который упал дрон, повреждены кровля и остекление. На прилегающих улицах временно ограничили движение транспорта, также в городе приостановили работу наземного общественного транспорта.

В Новокуйбышевске в результате атаки дронов на промышленное предприятие один человек получил раны, не совместимые с жизнью. Экстренные службы работали на месте. Данные о числе пострадавших уточняются. Подробности об атаке ВСУ на Самарскую область читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников над Россией.

 
Теперь вы знаете
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!