ФБР начало расследование после статьи о главе службы Пателя

ФБР начало расследование в отношении журналистки NYT после статьи о главе службы
Федеральное бюро расследований (ФБР, FBI) США начало расследование в отношении сотрудника газеты New York Times Элизабет Уильямсон после появления ее публикации о том, что глава ведомства Кэш Патель якобы привлекал сотрудников ФБР к охране своей подруги, певицы Алексис Уилкинс. Об этом сообщает само издание.

По данным NYT, в своей статье Уильямсон писала, что у Уилкинс якобы была личная охрана, набранная из сотрудников региональных управлений ФБР. Силовики якобы сопровождали певицу на всех мероприятиях, даже при визите к парикмахеру.

Газета пишет, что в начале работы над публикацией журналистка по телефону связалась с самой артисткой и людьми, которые с ней работали.

Анонимный источник заявил NYT, что агенты ФБР опросили Уилкинс, а также запросили сведения из баз данных по поводу Уильямсон. Они также посоветовали проверить, нарушила ли журналистка федеральные законы о навязчивом преследовании.

Собеседник издания также рассказал, что действия ФБР привели в смятение некоторых сотрудников Министерства юстиции США. По словам чиновника, в ведомстве расценили расследование ФБР как месть за статью и заявили, что для продолжения расследования нет правовых оснований.

Ранее сообщалось о возможной отставке главы ФБР Кэша Пателя.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

