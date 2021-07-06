Эксперт прогнозирует рост цен на доставку и увеличение зарплат курьеров

Новые ограничения, связанные с коронавирусом, могут спровоцировать увеличение не только зарплат курьеров, но и цен на доставку еды, предупредил основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров.

«На фоне ограничений, становится очевидная кадровая нехватка серди курьеров. Их нужно сейчас около 2 млн. Курьеров до сих пор недостаточно, и это сдерживает развитие сервисов доставки. Их зарплаты уже существенно выросли и в связи со спросом будут расти. Например, на SuperJob предложения для курьеров от 100 тыс. — не редкость, даже от 150 тыс. — не такая уж редкость», — сказал Захаров в беседе с «Газетой.Ru».

Можно ожидать и роста стоимости самой доставки, добавил он.

«У нас парадоксальная ситуация, когда за неквалифицированный труд платят больше чем за квалифицированный», — отметил эксперт.

В конце июня в Москве вступили в силу коронавирусные ограничения. С 28 июня кафе или ресторан можно посещать только по специальному QR-коду - он подтверждает вакцинацию или уже перенесенном COVID-19. Летние веранды пока открыты для всех, но с 12 июля на новую систему работы перейдут и они.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».