В Рособрнадзоре не планируют отменять ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что на сегодняшний день отмена ЕГЭ не обсуждается, однако ведомство готово вносить изменения в порядок проведения экзамена. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять <…> Тем не менее мы понимаем, что нам надо двигаться вперед, и эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить», — сказал он.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в настоящее время министерство не планирует заменять ЕГЭ каким-либо другим способом итоговой проверки знаний школьников.

До этого вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ является «насилием над детьми».