Сын самого богатого человека России рассказал, почему сбежал из дома

Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Кирилл рассказал kp.ru, почему ушел из дома.

Молодой человек назвал ложной распространяемую в СМИ информацию о том, что его выгнали из дома, после чего он собрал вещи и сбежал.

«Это была обычная ссора, которая привела к неприятным последствиям, что даже пришлось привлекать полицию», — пояснил он.

Кроме того, Кирилл извинился перед своей невестой за то, что намеренно заставил ее волноваться.

«Это был глупый поступок с моей стороны, который заставил нервничать всю мою семью», — заявил Мордашов.

Он также добавил, что в настоящее время в его семье «все хорошо».

Ранее сын российского миллиардера Алексея Мордашова Кирилл ушел из дома, после чего его в течение нескольких часов искали в Москве сотрудники полиции и поискового отряда «Лиза Алерт». Как выяснилось, молодой человек сделал это после ссоры с девушкой.