Власти раскрыли подробности смерти украинца, вакцинированного препаратом Pfizer

Мужчина, скончавшийся в Винницкой области на Украине спустя пару часов после вакцинации от COVID-19, не имел каких-либо хронических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой областной администрации.

Как уточняется в сообщении ведомства, предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

«По данным электронной амбулаторной карты пациента – хронические заболевания не зарегистрированы», — говорится в заявлении департамента.

Также отмечается, что врачи не зафиксировали признаков тромбоза, анафилаксии или шока у мужчины. В настоящее время продолжается расследование данной смерти.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган 13-летний подросток умер во сне спустя три дня после того, как получил вторую дозу вакцины от коронавируса Pfizer.