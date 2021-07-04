Губернатор Флориды ввел режим ЧС в 15 округах штата из-за урагана «Эльза»

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 округах штата из-за урагана «Эльза», сообщается на сайте губернатора.

«Сегодня утром я подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения из-за угрозы тропического шторма Эльзы. В то время как мы продолжаем помогать поиску пропавших без вести в Серфсайде, приближение Эльзы начнет затрагивать [острова — «Газета.Ru»] Флорида-Кис и части южной Флориды уже в понедельник», — написал Десантис.

Губернатор призвал жителей штата быть готовыми к непредвиденным ситуациям, так как степень тяжести и масштабы «Эльзы» остаются неопределенными.

«Все жители Флориды на потенциальном пути этого шторма должны быть готовы к риску отдельных торнадо, штормовых приливов, проливных дождей и внезапных наводнений», — предупредил Десантис.

Ураган «Эльза» сформировался в Атлантическом океане, ему была присвоена первая категория из пяти, скорость ветра достигает 130 км/ч.