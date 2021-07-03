Диетолог назвала продукты и напитки с бодрящим эффектом

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik перечислила продукты и напитки с бодрящим эффектом.

По ее словам, обычно для того, чтобы взбодриться, люди пьют кофе. Однако существуют и другие варианты, отметила специалист.

Она привела в пример любой цитрусовый сок, который обладает бодрящим действием.

«В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина», — сказала Белоусова.

Она добавила, что стимулировать нервную систему можно также, употребляя такие овощи, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Как указала врач, некоторые овощи бодрят лишь в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства.

«Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим», — пояснила Белоусова.