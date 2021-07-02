Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Все москвичи, заболевшие ОРВИ, должны соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА «Новости».

«Департаментом здравоохранения принято решение, что все больные ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к ковидным больным», — сказала она.

Ракова рассказала, что теперь врач, который приходит к больным с ОРВИ, будет делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР-тест, пациенту и проживающим с ним. По ее словам, дополнительный анализ поможет точнее определять, есть ли у человека в носоглотке белок, который свидетельствует об инфицировании коронавирусом. Заммэра подчеркнула, что это позволит улучшить диагностику и быстро изолировать больных.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий частным медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан.