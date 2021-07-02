Родственники жителей обрушившегося в Майами дома потребовали прогнать Байдена

Часть родственников пропавших без вести жителей обрушившегося во Флориде потребовали, чтобы прибывший на место происшествия президент Соединенных Штатов Джо Байден покинул город, сообщает CNN.

«Скажите ему, чтобы уезжал <…> и поскорее. Я очень расстроена, что он приехал, мои дети не хотели бы, чтобы поиски прерывались хотя бы на одну секунду», — заявила Сорайа Коэн, у которой пропали без вести муж и зять.

Джо Байден приехал к мемориалу в память о жертвах обрушения дома во Флориде, чтобы пообщаться с родственниками погибших и пропавших без вести жителей обрушившегося дома.

Район проведения спасательной операции был оцеплен с утра, полицейские кордоны перекрыли территорию на десять кварталов вокруг.

Ранее стало известно, что число жертв обрушения жилой высотки во Флориде возросло до 18 человек.

Утром 24 июня в городе Серфсайд близ Майами обрушился 12-этажный жилой дом. Во Флориде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден отправил в штат силы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Причины обрушения пока не объявлены.