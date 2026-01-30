Ученый рассказал, на что обратить внимание при покупке китайского автомобиля в России

Китайские автомобили продолжают уверенно набирать популярность на российском рынке. Рост продаж связан не только с уходом ряда зарубежных брендов, но и с осознанным выбором покупателей, которых привлекают современные технологии, богатое оснащение и более доступная цена. Однако перед покупкой важно учитывать особенности эксплуатации таких машин в российских условиях, рассказал Сергей Пестриков, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, китайский автопром за последнее десятилетие совершил стремительный рывок. Производители активно внедряют электронные системы и ассистенты водителя, нередко опережая конкурентов. Но высокая скорость обновлений имеет и обратную сторону: конструктивные изменения могут вноситься прямо в процессе производства, из-за чего возникают сложности с каталогами запчастей и сервисным обслуживанием.

Эксперт советует отдавать предпочтение брендам, давно представленным в России и имеющим развитую дилерскую сеть. Это напрямую влияет на доступность запчастей и качество гарантийного ремонта. При осмотре автомобиля важно тщательно проверять кузов — особенно арки, пороги и кромки дверей — а также работу электроники и отсутствие подтеков технических жидкостей. Тест-драйв обязателен: он позволяет оценить работу подвески, коробки передач и наличие вибраций.

Современные китайские модели демонстрируют высокий уровень безопасности, что подтверждается результатами краш-тестов. Однако в российских климатических условиях слабым местом могут стать электроника, уплотнители дверей и трансмиссии, особенно при сильных морозах. Вариаторы и «роботы» требуют прогрева, а антикоррозионную защиту кузова часто приходится усиливать дополнительно.

На вторичном рынке уже сформировался устойчивый спрос на ряд моделей, хорошо адаптированных к российским дорогам и зимам. В бюджетном сегменте это, например, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro, в более дорогом — Exeed VX и Li Auto. При этом премиальные китайские автомобили по уровню комфорта и технологий нередко сопоставимы с европейскими аналогами, но требуют более высоких затрат на обслуживание.

В итоге, как отмечает эксперт, китайские автомобили способны стать надежным и выгодным выбором, если подходить к покупке взвешенно: учитывать климат, историю модели и развитость сервисной инфраструктуры. Такой подход позволяет превратить возможные риски в осознанные преимущества.

