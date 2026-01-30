«Ростех» впервые представит новейшую РСЗО «Сарма» в Эр-Рияде

«Ростех»: новейшая РСЗО «Сарма» будет представлена на выставке в Эр-Рияде

На международной выставке World Defense Show 2026, которая пройдет в Эр-Рияде, госкорпорация «Ростех» представит новейшую разработку – высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма». Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«Ростех» впервые покажет новейшую высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма». Премьера комплекса вооружения состоится на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в рамках экспозиции «Рособоронэкспорта», — говорится в сообщении.

РСЗО «Сарма» сконструирована на базе полноприводного шасси с колесной формулой 8х8, использует калибр 300 мм и предназначена для эффективного поражения разнообразных целей, включая пехоту, артиллерийские позиции, бронированную технику, средства противовоздушной обороны противника и другие военные объекты.

По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, ключевым преимуществом новой боевой машины является ее высокая мобильность: она может развернуться на огневой позиции всего за три минуты и покинуть ее за аналогичное время. РСЗО «Сарма» оснащена современной автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также совместима как с проверенными реактивными снарядами, используемыми в системе «Смерч», так и с новейшими управляемыми реактивными снарядами, разработанными для системы «Торнадо-С».

Ранее эксперт сравнил новую РСЗО «Сарма» с американской HIMARS, отметив превосходство российской системы по дальности стрельбы.