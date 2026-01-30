В ЕАЭС начнут переговоры о свободной торговле с четырьмя странами

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует начать переговоры о создании зон свободной торговли в четырех странах. Об этом рассказала вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич, запись выступления которой опубликована в Telegram-канале Совета министров республики.

«Сегодня мы утвердили пул тех стран, с которыми ЕАЭС начинает переговоры по преференциальному торговому режиму, созданию зон свободной торговли. Мы утвердили первоочередными страны, с которыми мы начнем вести переговоры — это Зимбабве, Иордания, Пакистан и ЮАР», — сказала Петкевич по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшегося в столице России.

23 декабря прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений ЕАЭС с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. По данным агентства «БелТА», соглашение об экономическом партнерстве между союзом и Абу-Даби позволит упростить взаимную торговлю и создаст условия для расширения экспортных поставок. Цель соглашения с Монголией также заключается в упрощении взаимной торговли.

Ранее Лукашенко оценил возможность участия Узбекистана в ЕАЭС.