В Забайкалье многодетная мать нашла дочь мертвой и ушла выпивать к подруге

Жительница поселка в Забайкальском крае обнаружила, что ее трехмесячная дочь мертва, но не сообщила об этом в полицию — вместо этого она ушла к подруге выпивать, сообщает региональное управление СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения тела младенца без признаков насильственной смерти... 29-летняя жительница поселка Шерловая Гора Борзинского района обнаружила мертвой свою трехмесячную дочь. Женщина не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Вместо этого ушла к своей знакомой, с которой употребляла спиртное в течение двух дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через два дня тело обнаружил отец девочки, который вернулся домой с заработков.

Причина смерти ребенка пока не известна, уточнили в СК.

По данным следствия, у женщины помимо погибшей девочки есть еще трое малолетних детей, которых отдала бабушке перед тем, как уйти из дома. Специалисты рассмотрят вопрос о лишении женщины родительских прав.

Ранее сообщалось, что на пляже в Нижнем Новгороде отдыхающие накрыли тело утонувшего пакетом и продолжили купаться.