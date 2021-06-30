Врач назвал оптимальный срок для повторной вакцинации от COVID-19

Врач высшей категории, главный терапевт «РЖД-Медицина» Сергей Черемушкин заявил, что озвученный министром здравоохранения России Михаилом Мурашко срок для ревакцинации в шесть месяцев оптимален, потому что объем антител, который выработался при контакте с COVID-19, за это время снижается. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам специалиста, на сегодняшний день можно заметить, что все европейские страны идут по пути вакцинации, а в борьбе с коронавирусом медицинское сообщество всего мира возлагает на процесс вакцинирования населения основные надежды.

Кроме того, врач отметил, что вакцинация является самым эффективным и надежным способом предупреждения инфекционных заболеваний, а также их тяжелого течения, а массовая вакцинация является свидетельством заботы государства о своих гражданах, об их жизни и здоровье.

«Со временем напряженность иммунитета снижается, организм не работает на иммунном максимуме все время. Организм начинает процесс саморегуляции, и за шесть месяцев объем антител, который выработался при первом контакте с вирусом, постепенно снижается. И здесь требуется дополнительная поддержка извне в виде новой вакцины», — добавил Черемушкин.

Ранее иммунолог Мария Польнер заявила, что повторная вакцинация безопасна для здоровья и не приведет к тяжелым побочным эффектам.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».