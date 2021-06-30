Россия разрешила гражданам еще 10 стран въезд через воздушные пункты пропуска

Граждане еще десяти стран, в том числе США, могут пересекать российскую границу через воздушные пункты пропуска с территорий своих государств. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Распоряжением от 27 июня 2021 года в список добавлены Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Китай, Лихтенштейн, Северная Македония и США.

В марте прошлого года российское правительство приняло решение о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства в целях обеспечения безопасности людей от коронавирусной инфекции. Документ был подписан в марте 2020 года.

Позже кабмин утвердил перечень стран, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска РФ.

В январе гражданам Белоруссии и Армении разрешили приезжать в Россию.