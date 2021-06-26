Врач назвал опасное последствие переизбытка витамина D в организме

Прием витамина D без соблюдения рекомендованных врачом доз может вызвать проблемы со здоровьем, боли в костях, мышцах или спине, а также ослаблению когнитивных функций, ухудшению настроения, пишет газета Daily Express.

В публикации отмечается, что витамин D является биологически активным веществом, которое способствует усвоению кальция, а также поддерживает иммунную и нервную системы.

В материале говорится, что летом кожа вырабатывает достаточно витамина D, чтобы поддерживать его уровень в нужном количестве. Для этого достаточно находиться на улице не менее 20 минут в день между 10.00 и 14.00 дня без солнцезащитного крема. Переизбыток этого витамина может случится, если принимать его в виде биодобавки.

Интоксикация возникает, когда уровень вещества в крови поднимается выше 150 нанограмм на миллилитр (375 наномоль на литр). Врач общей практики, ведущий и писатель Хилари Джонс пояснил, что витамин D накапливается в жировых отложениях и медленно выделяется в кровоток, поэтому последствия переизбытка могут сохраняться месяцами.

При подозрении на переизбыток этого витамина медики рекомендуют прекратить его прием и обратиться к врачу. Они также советуют ограничить кальций в рационе.

Ранее ученые опровергли пользу витамина D при коронавирусной инфекции COVID-19.