Турбизнес просит власти Кубани разрешить заселяться в отели по ПЦР-тестам

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к губернатору Краснодарского края с просьбой разрешить заселение в гостиницы с 1 августа не только по сертификату о вакцинации, но и по результатам ПЦР-теста и свидетельству о перенесенной болезни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма РСТ к главе региона Вениамину Кондратьеву.

Туроператоры считают, что заселение исключительно по сертификату о вакцинации приведет к тому, что значительная часть отдыхающих «не сможет воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительным незаполнением номерного фонда».

Ранее к губернатору Краснодарского края с просьбой разрешить въезд непривитым туристам на курорты региона после 1 августа обратился Ростуризм.

Уточняется, что кубанские власти уже ответили на просьбу Ростуризма, заявив, что пока не планируют менять введенные ограничения.