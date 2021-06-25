В Италии считают, что «Спутник V» может никогда не получить одобрения ЕМА

Премьер Италии Марио Драги заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может никогда не получить одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), сообщает РИА «Новости».

Такое предположение итальянский премьер высказал во время пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе.

«Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА, а китайская вакцина, которая не подавала заявки, похоже, не соответствует требованиям по борьбе с пандемией, как показывает опыт Чили», — сказал Драги.

При этом премьер-министр не объяснил причины своих предположений о перспективах российской вакцины.

Ранее власти Германии заявили, что не станут регистрировать российскую вакцину «Спутник V» отдельно от остального Европейского союза.

16 июня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что рассчитывают на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе до конца августа текущего года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».