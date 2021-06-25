Москвичей предупредили о грозе и граде

Жителей Москвы 25 июня ожидает кратковременный дождь, гроза и град. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 11.30 по 21.00 25 июня местами на территории города Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В экстренных службах рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам – снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и не парковать машину под деревьями. Кроме того, родителям посоветовали не оставлять детей без присмотра.

По сообщениям Гидрометцентра, аномальная высокая температура в столице должна снизиться до +22-27°C на следующей неделе. В большинстве районов города пройдут дожди.

Всю неделю погода в Москве бьет температурные рекорды: 23 июня стал в столице самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. В этот день столбики градусников поднялись до +34,3°C.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя. По его словам, лучше пить воду и носить легкую одежду, обеспечивающую вентиляцию.