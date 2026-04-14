Дарвиновский музей отметит День Земли квестами и мылом в виде динозавров

В Дарвиновском музее пройдут квесты и мастер-классы ко Дню Земли
Государственный Дарвиновский музей проведет экологический праздник, приуроченный к Международному дню Земли. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе музея.

Мероприятие пройдет 18 апреля. Гостей ждут игры, мастер-классы, встречи с учеными и живыми обитателями планеты.

Во время игры «Во саду ли, в огороде…» участникам предстоит разобрать семена растений и отличить укроп от петрушки. Мероприятие «Школа юного почвоведа» от факультета почвоведения МГУ — о тех, кого обычно не замечают. Во время квеста «Землекопы» участники смогут побороться за именной приз — «Удостоверение жителя Земли».

Также участников ждут игротека «В гостях у динозавров» и мастер-класс «Динозавры для чистюль», во время которого они будут осваивать производство ароматного мыла в форме динозавров.

В рамках мероприятия гости из национального парка «Земля леопарда» расскажут о жизни леопардов и покажут кадры с фотоловушек. Для любителей лягушек, жаб, ящериц, змей в музее подготовили занятие «Про гадов». На занятии Скрытые ресурсы» гости узнают, из чего изготовлены окружающие нас предметы и что с ними становится, когда они перестают быть нам нужны.

В рамках мастер-класса «Шелк в мире животных» участники научатся своими руками прясть шелковую нить из коконов айлантовых шелкопрядов.

