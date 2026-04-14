Зеленский захотел вернуть уехавших за границу уклонистов

Украина и Германия должны заняться возвращением на родину украинских мужчин, выехавших за границу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет украинское издание Liga.net.

Зеленский отметил, что часть украинцев выехали за границу якобы временно, однако они остались там на несколько лет, нарушив тем самым украинское законодательство.

«Что касается молодых людей призывного возраста, которые временно выехали за границу, но оказалось, что уехали на годы, – многие из них сделали это, нарушая украинское законодательство. Соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом», – заявил Зеленский.

Украинский президент также назвал это «вопросом справедливости», так как действующие солдаты ВСУ на фронте нуждаются в ротации.

На встрече с Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц также пообещал, что Берлин будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Он посчитал «важным», чтобы украинские мужчины «помогали своей стране».

В конце января депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк заявил, что за последние полгода Украину покинуло более полумиллиона мужчин младше 23 лет, которым в августе 2025 года разрешили уезжать из страны.

Также в январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта Украину покинуло более 5,8 млн человек.

В марте Зеленский заявил, что в ВСУ есть нехватка солдат, и из-за этого Киев хочет завершить боевые действия.

