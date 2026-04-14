Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прилетит в Москву в мае. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на окружение игрока.

«Александр прилетит в Россию в мае. У него еще один матч регулярного чемпионата, который состоится в Коламбусе. После этого в «Кэпиталз» подведут итоги сезона, пройдет пресс‑конференция. Также Александр должен пройти полный медосмотр», — сказали в окружении игрока.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

